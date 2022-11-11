Для цього він вступив у змову зполітиком, пов'язаним із партією Медведчука "Український вибір".

Служба безпеки України повідомила про підозру громадянину Російської Федерації, який готував силове захоплення влади в Україні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисник мав використати вітчизняні громадські організації і спровокувати заворушення у західних областях України. Це повинно було призвести до створення "народних республік".

"Співробітники Служби безпеки завадили цим планам кремля ще навесні цього року, коли затримали керівників даних «громадських організацій». У результаті кропіткої слідчо-оперативної роботи вдалося вийти на російського ідеолога комбінації перевороту. Останній пов’язаний з російськими спецслужбами та координувався окремими представниками адміністрації президента РФ", - зазначили в СБУ.

Як встановили слідчі, росіянин є засновником громадських структур на території РФ, які підтримують ідею відновлення СРСР у складі трьох "слов’янських" держав: України, РФ та Білорусі.

Після Революції гідності та з початку російської агресії зловмисник працював на підтримку дій російського уряду. Він вступив у змову з одним з українських громадсько-політичних діячів, пов’язаних з "Українським вибором" Віктора Медведчука, якому пообіцяв надавати підтримку в захопленні державної влади.

Фото: СБУ

Домовленість між українськими та російськими учасниками передбачала використання створених на території РФ та України "громадських організацій" та фондів для налагодження схеми надходження в Україну з РФ грошових коштів. отуючи ґрунт для держперевороту, фігуранти розповсюджували антиукраїнські звернення з дискредитацією чинної державної влади та закликами до її зміни насильницьким шляхом.

Крім того, вони заснували додаткові проросійські структури. Саме вони мали стати "джерелом кадрів" для нової влади.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ один з фігурантів перейшов до безпосереднього вербування учасників силового крила перевороту.

"Підозрюваний громадянин РФ ще до початку російської агресії кілька разів приїжджав в Україну під приводом відвідин родичів. У цей час він займався координацією проросійських громадських формувань і окремих діячів. Серед іншого, він надавав ідеологічну підтримку учасникам партії "Слов’янський народно-патріотичний союз", яка згодом змінила назву на "Партію політики Путіна", після чого – на "Русь єдина". За антиукраїнську діяльність вказана політична сила заборонена рішенням суду", - зазначил в СБУ.

Громадянину РФ повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу.

Фото: СБУ

Нагадаємо, в березні, майже через місяць повномасштабного вторгнення РФ, РНБО призупинила діяльність 11 проросійських партій.

У Комітеті виборців України зазначили, що заборона цих 11 партій, починаючи від ОПЗЖ та "Партії Шарія", які були на слуху, не розв'яже системно проблеми засилля проросійських сил. На думку КВ, Міністерство юстиції мало б провести аудит не лише понад 300 партій, а й усіх громадських організацій. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Україна має поставити жирну крапку в забороні проросійських партій та громадських об’єднань".

Пізніше заступниця Міністра юстиції України Валерія Коломієць також повідомила, що протягом місяця будуть судові рішення щодо заборони 17 проросійських партій.