Окупанти заявили, що повністю вийшли з правого берега Дніпра в Херсонській області

Вороже міністерство оборони стверджує, що на правобережжі не залишилось техніки, озброєння і окупантів.

Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито переправились з правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.

Відповідну заяву цитують прокремлівські інформагентства. Стверджується, що "озброєння і техніки на правому березі Дніпра не залишили".

У вівторок міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що окупанти нібито звільняють правобережжя півдня України і "влаштують оборону" на лівому березі. Фактично це означає вихід російської армії з Херсона – єдиного обласного центру, який вдалося захопити за час повномасштабного вторгнення. Армія РФ зайшла в місто 2 березня.

Учора вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що не може підтвердити чи спростувати відхід ворожої армії, але наголосив, що ймовірна втеча окупантів з Херсона є результатом активних дій сил оборони.

ОК "Південь" вдень повідомило, що спостерігався частковий вихід ворожої армії з правобережжя.

Сьогодні в Херсоні обвалився Антонівський міст. Російські пропагандисти повідомили, що його нібито підірвали окупанти при виході з Херсона.