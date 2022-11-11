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Окупанти заявили, що повністю вийшли з правого берега Дніпра в Херсонській області

Вороже міністерство оборони стверджує, що на правобережжі не залишилось техніки, озброєння і окупантів. 

Окупанти заявили, що повністю вийшли з правого берега Дніпра в Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупанти разом із технікою та озброєнням нібито переправились з правого берега Дніпра в Херсонській області на лівий.

Відповідну заяву цитують прокремлівські інформагентства. Стверджується, що "озброєння і техніки на правому березі Дніпра не залишили". 

У вівторок міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що окупанти нібито звільняють правобережжя півдня України і "влаштують оборону" на лівому березі. Фактично це означає вихід російської армії з Херсона – єдиного обласного центру, який вдалося захопити за час повномасштабного вторгнення. Армія РФ зайшла в місто 2 березня. 

Учора вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що не може підтвердити чи спростувати відхід ворожої армії, але наголосив, що ймовірна втеча окупантів з Херсона є результатом активних дій сил оборони. 

ОК "Південь" вдень повідомило, що спостерігався частковий вихід ворожої армії з правобережжя. 

Сьогодні в Херсоні обвалився Антонівський міст. Російські пропагандисти повідомили, що його нібито підірвали окупанти при виході з Херсона. 

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