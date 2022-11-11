У Херсоні частково обвалився Антонівській міст

У Херсоні обвалилася значна частина Антонівського мосту. Російський так званий воєнний кореспондент заявив, що шляхопровід нібито був підірваний окупантами при виході з міста на лівий берег Дніпра.

Суспільне опублікувало фото, надіслане місцевими мешканцями, яке підтверджує руйнування частини мосту – вона впала в воду.

Протягом багатьох місяців сили оборони України били по Антонівському мосту, оскільки ворог використовував його для звезення на правий берег Дніпра особового складу, озброєння і військової техніки.

Влучні удари привели до пошкоджень, що ускладнили логістику окупантів. У жовтні оборонці вдарили по шляхопроводу саме в той час, коли ним рухалися ворожі війська з технікою.