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У Херсоні частково обвалився Антонівській міст

Пошкоджено щонайменше два прольоти. 

У Херсоні частково обвалився Антонівській міст
Фото: суспільне

У Херсоні обвалилася значна частина Антонівського мосту. Російський так званий воєнний кореспондент заявив, що шляхопровід нібито був підірваний окупантами при виході з міста на лівий берег Дніпра.

Суспільне опублікувало фото, надіслане місцевими мешканцями, яке підтверджує руйнування частини мосту – вона впала в воду. 

Протягом багатьох місяців сили оборони України били по Антонівському мосту, оскільки ворог використовував його для звезення на правий берег Дніпра особового складу, озброєння і військової техніки. 

Влучні удари привели до пошкоджень, що ускладнили логістику окупантів. У жовтні оборонці вдарили по шляхопроводу саме в той час, коли ним рухалися ворожі війська з технікою. 

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