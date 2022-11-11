Повідомлено про підозру російському генералу, який народився у Вінницькій області і керував діями підрозділів “ДНР”.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

“Генерал-майор повітряно-десантних військ РФ, який народився у Вінницькій області, з 2014 року входить до складу так званої “ДНР”. Саме він допомагав диверсійній групі “Стрєлкова/Гіркіна” в організації бойових дій проти Збройних сил України. Він особисто керував діями російських найманців та представників незаконних збройних формувань “ДНР” під час захоплення Слов’янська. Від вищого військово-політичного керівництва країни-агресора він отримав звання “герой Росії”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Офіс генерального прокурора

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури військовослужбовцеві РФ повідомлено про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Російському генералу загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, встановлено чотирьох російських військових, які катували українських захисників на Харківщині.