Головне за ніч. П’ятниця, 11 листопада

Ворожий ракетний удар по Миколаєву, 14 відбитих атак противника на Донбасі, екстрені відключення світла в Києві.

Цієї ночі російські окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. Є значні руйнування, загинули люди.

“Вночі російські покидьки обстріляли житловий квартал Миколаєва. Одна з ракет влучила у п’ятиповерхівку. Руйнування – від 5 до 1 поверху”, – повідомив у Telegram міський голова Олександр Сєнкевич.

Станом на восьму ранку було відомо про двох загиблих та двох поранених. Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Президент України Володимир Зеленський назвав обстріл Миколаєва вночі 11 листопада "цинічною відповіддю Росії на успіхи українських військових на фронті", додавши, що Росія не полишає своєї мерзенної тактики.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, М’ясожарівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Веселе, Соледар, Бахмут, Андріївка, Красногорівка, Опитне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка і Павлівка Донецької області.

Російські окупанти завдали одного ракетного та 17 авіаційних ударів, здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей.

Більше про оперативну обстановку станом на ранок 11 листопада – у нашій новині.

Уночі 11 листопада ворог обстріляв об’єкт критичної інфраструктури Вінницької області.

Жертв немає.

У Києві 11 листопада застосовуватимуть екстрені, а не планові відключення електроенергії, повідомив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Уночі відбулися нові атаки на енергооб’єкти України. У Києві сьогодні застосовуються екстрені відключення у значних обсягах – тобто ми будемо не у графіках", – написав він.

У ДТЕК Київські електромережі також повідомили, що, за розпорядженням Укренерго, у місті Київ застосовуються екстрені відключення світла, стабілізаційні графіки наразі не діють.

Наступного тижня міністр оборони США Ллойд Остін проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України.

“Ця зустріч проходитиме віртуально тут, у Пентагоні, і дозволить міністрам і міністрам оборони з майже 50 країн обговорити зусилля щодо постачання Україні засобів для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії”, — повідомила заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Нагадаємо, перед цим контактна група "Рамштайн" збиралася у жовтні. Її учасники заявили, що надалі підвищуватимуть оборонні можливості України.

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