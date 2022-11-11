У Росії перевіряють бомбосховища "на випадок розширення конфлікту"

По всій Росії почалася перевірка бомбосховищ, що були законсервовані після Другої світової війни. Державні службовці тихцем перевіряють підвали та інші охоронювані обʼєкти, ремонтують і намагаються розчистити їх, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"Ці кроки є частиною значно більшого намагання влади перевірити, чи готова інфраструктура цивільної оборони на випадок ширшого конфлікту", – зазначив один зі співрозмовників на умовах анонміності.

Про перевірку укриттів в Росії не оголошували офіційно і вона не обмумовлена якимись конкретними загрозами чи планами з використання цих сховищ. Однак після бюрократичних та інших провалів мобілізації 300 000 росіян влада Росії боїться ризикувати з іншими підготовичми роботами, повʼязаними з війною.

Крім того, росіяни вирішили поновити з наступного року базову військову підготовку в школах.

Перевірка сховищ не просто не підтверджувалась, а навіть заперечувалась російською владою. Однак занепокоєння вже почало ширитися серед росіян. Московська рієлторка повідомила журналістам, що її клієнт розпитував, чи будинки, в яких вона здає квартири, мабють бомбосховища.

Нагадаємо, місцеві російські медіа нещодавно писали про перевірку сирен повітряної тривоги в російських містах. У Петербурзі вона лунала 8 листопада.