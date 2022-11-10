США хочуть екстрадувати з Канади росіянина, який може бути причетним до групи вимагачів LockBit

Його підозрюють у змові з метою навмисного пошкодження захищених комп'ютерів і передачі вимог про викуп.

У Канаді піймали росіянина, якого підозрюють у причетності до групи вимагачів LockBit. Зловмисник очікує на екстрадицію до США.

Про це йдеться на сайті Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки.

33-річного Михайла Васильєва підозрюють у змові з метою навмисного пошкодження захищених комп'ютерів і передачі вимог про викуп. Групу LockBit, до якої він може належати, уже понад два з половиною роки відстежують правоохоронні органи США.

Зловмисники запустили програму-здирника LockBit. Вона вперше з'явилася приблизно в січні 2020 року і стала. Від LockBit потерпіло щонайменше 1000 жертв у Сполучених Штатах і по всьому світу. Члени LockBit вимагали викуп на суму не менше 100 мільйонів доларів та отримали десятки мільйонів доларів у вигляді фактичних виплат викупу від своїх жертв.

Якщо росіянина визнають винним, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, фахівці фіксують зростання кількості кіберінцидентів і кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури України. Абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, яких фінансує російська влада, як-от UAC-0010 (Gamaredon) та інші.

Російські хакери зламали телефон Ліз Трасс, коли вона була ще міністеркою закордонних справ Великобританії.