Пентагон повідомив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

США передадуть ракети для ППО, снаряди, автомобілі та інше.

США передадуть Україні черговий пакет допомоги в розмірі 400 млн доларів для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США.

В склад цього пакету безпекової допомоги входять:

ракети для ЗРК HAWK;

Чотири системи ППО “Авенджер” і ракети “Стінгер”;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

21 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

10 тис. мінометних снарядів калібру 120 мм;

100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

400 гранатометів;

стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн патронів до стрілецької зброї;

Підривне обладнання для прибирання перешкод;

Захисне спорядження від холодної погоди.

В Пентагоні наголосили, що з огляду на невпинні та жорстокі повітряні атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, додаткові можливості протиповітряної оборони є критично важливими.

Ракети HAWK доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії передати пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі.

В свою чергу, ЗРК малої дальності “Авенджер” забезпечать Україні можливість захищати українські війська та критичну інфраструктуру від безпілотних літальних систем і вертольотів.

Як раніше повідомлялось, США підтвердили, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS.