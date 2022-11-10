Пентагон повідомив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

США передадуть Україні черговий пакет допомоги в розмірі 400 млн доларів для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.
Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США.
В склад цього пакету безпекової допомоги входять:
- ракети для ЗРК HAWK;
- Чотири системи ППО “Авенджер” і ракети “Стінгер”;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 21 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 10 тис. мінометних снарядів калібру 120 мм;
- 100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
- 400 гранатометів;
- стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн патронів до стрілецької зброї;
- Підривне обладнання для прибирання перешкод;
- Захисне спорядження від холодної погоди.
В Пентагоні наголосили, що з огляду на невпинні та жорстокі повітряні атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, додаткові можливості протиповітряної оборони є критично важливими.
Ракети HAWK доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії передати пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі.
В свою чергу, ЗРК малої дальності “Авенджер” забезпечать Україні можливість захищати українські війська та критичну інфраструктуру від безпілотних літальних систем і вертольотів.
Як раніше повідомлялось, США підтвердили, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS.