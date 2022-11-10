Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Шойгу доручив почати "відведення військ" з Херсона на лівий берег Дніпра, – росЗМІ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Обстріляні під Макіївкою російські військові пішки йдуть назад до РФ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Ворожа ДРГ готувала вбивства командирів Сил спеціальних операцій ЗСУ
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Новини за гроші: скільки громади Харківщини витрачають на піар своєї влади
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Сьогодні всі охочі можуть написати радіодиктант національної єдності-2022
Кабмін воєнного часу
Кабмін воєнного часу
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
Коломойський відмовився коментувати націоналізацію “Укрнафти”
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
На Луганщині українські військові захопили машину і два танки окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Пентагон повідомив склад нового пакету безпекової допомоги Україні

США передадуть ракети для ППО, снаряди, автомобілі та інше. 

Пентагон повідомив склад нового пакету безпекової допомоги Україні
Фото: Вікі

США передадуть Україні черговий пакет допомоги в розмірі 400 млн доларів для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони.

Про це повідомила прессслужба Міністерства оборони США.

В склад цього пакету безпекової допомоги входять:

  • ракети для ЗРК HAWK;
  • Чотири системи ППО “Авенджер” і ракети “Стінгер”;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • 21 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм;
  • 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
  • 10 тис. мінометних снарядів калібру 120 мм;
  • 100 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);
  • 400 гранатометів;
  • стрілецька зброя, оптика та понад 20 млн патронів до стрілецької зброї;
  • Підривне обладнання для прибирання перешкод;
  • Захисне спорядження від холодної погоди.

В Пентагоні наголосили, що з огляду на невпинні та жорстокі повітряні атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України, додаткові можливості протиповітряної оборони є критично важливими. 

Ракети HAWK доповнять нещодавнє зобов’язання Іспанії передати пускові установки HAWK, щоб допомогти Україні протистояти цій загрозі. 

В свою чергу, ЗРК малої дальності “Авенджер” забезпечать Україні можливість захищати українські війська та критичну інфраструктуру від безпілотних літальних систем і вертольотів.

Як раніше повідомлялось, США підтвердили, що Україна отримала зенітно-ракетні комплекси NASAMS.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також