Нідерланди продовжили перебування свого контингенту у Литві до 2026 року

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен листом повідомила парламенту королівства про продовження військової місії у Литві. Контингент з 350 солдатів нідерландської армії перебуватиме у балтійській республіці принаймні до 2026 року.

Як пише Укрінформ, військова присутність розглядається як засіб "стримування Росії та гарантування безпеки у Європі".

Нідерланди беруть участь у місії посиленої передової присутності у Литві з 2017 року. У 2021 році уряд королівства вже ухвалював рішення про продовження терміну перебування солдатів.

Окрім Нідерландів, свої контингенти у балтійському регіоні мають Німеччина, Бельгія, Норвегія та Чехія.