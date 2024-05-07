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Нідерланди продовжили перебування свого контингенту у Литві до 2026 року

Це робиться задля "стримування Росії".

Нідерланди продовжили перебування свого контингенту у Литві до 2026 року
Військовий армії Нідерландів
Фото: Укрінформ

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен листом повідомила парламенту королівства про продовження військової місії у Литві. Контингент з 350 солдатів нідерландської армії перебуватиме у балтійській республіці принаймні до 2026 року.

Як пише Укрінформ, військова присутність розглядається як засіб "стримування Росії та гарантування безпеки у Європі". 

Нідерланди беруть участь у місії посиленої передової присутності у Литві з 2017 року. У 2021 році уряд королівства вже ухвалював рішення про продовження терміну перебування солдатів.

Окрім Нідерландів, свої контингенти у балтійському регіоні мають Німеччина, Бельгія, Норвегія та Чехія.

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