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Внаслідок російського обстрілу на Сумщині травмовано двоє дітей та дорослий

Протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл області.

Внаслідок російського обстрілу на Сумщині травмовано двоє дітей та дорослий
Росіяни поранили на Сумщині двох дітей і дорослого (архівне фото)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні, 6 травня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 169 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії, БпЛА типу “Ланцет” та скинули ВОГ з БпЛА. Внаслідок артобстрілу поранено місцевого жителя та травмовано двох дітей (2009 р.н. та 2010 р.н).

Також з артилерії окупанти били по Великописарівській та Юнаківській громадам.

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По Ворожбянській громаді росіяни били FPV-дронами та скинули КАБи.

Крім КАБів, Новослобідську громаду армія РФ атакувала з артилерії та міномету.

Есманьську громаду російські військові обстріляли з міномету, артилерії та дроном, а Середино-Будську - з РСЗВ та артилерії.

Миропільську громаду окупаційні війська обстріляли з артилерії та мінометів, а Білопільську - з мінометів та КАБами.

Також з мінометів росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду, а Хотінську - з мінометів, РСЗВ та ракетами з вертольоту.

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