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Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 14 разів прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 14 разів прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку
Українська армія
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по артилерійському засобу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Ситуація на фронті станом на 18.00 6 травня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено;
  • на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області; Олексіївка, Мінакове, Білопілля Сумської області; Золочів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хотіївка, Чернігівської області; Велика Рибиця, Запсілля, Мала Рибиця, Краснопілля Сумської області;
  • на Куп’янському наші бійці відбили 9 атак в районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Берестове Харківської області;
  • на Лиманському відбили 4 атаки в районах Невського, Серебрянське лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське  Донецької області4
  • на Бахмутському відбили 11 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Андріївка та Дружба Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Оріхово-Василівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області;
  • на Авдіївському відбили 22 атаки в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Прогрес, Сокіл та Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Калинове, Новоолександрівка, Новопокровське та  Уманське Донецької області4
  • на Новопавлівському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Антонівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Максимільянівка, Костянтинівка Донецької області4
  • на Оріхівському ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Червоне, Роботине, П’ятихатки Запорізької  області;
  • на Херсонському росіяни за підтримки авіації здійснили 2 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Іванівка Херсонської області.  Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Інженерне, Антонівка Херсонської області.
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