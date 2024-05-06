Генштаб ЗСУ: Росіяни намагалися 14 разів прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Протягом доби зафіксовано 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні та 69 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по артилерійському засобу противника. Також сили та засоби протиповітряної оборони України знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Ситуація на фронті станом на 18.00 6 травня така: