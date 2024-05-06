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Синоптики прогнозують цього тижня дощі

Також варто очікувати заморозків.

Синоптики прогнозують цього тижня дощі
Дощ

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз погоди на 7-10 травня.

За даними синоптиків, 7 травня у більшості областей, 8 травня в Карпатах, на півдні та сході країни короткочасні дощі, місцями грози. На решті території 9 травня в Україні без опадів.

Температура повітря 7 травня вночі становитиме 9-14° вдень 21-26°. У західних та північних областях 15-20°.

8-9 травня вночі 1-8° тепла, вдень 10-17° тепла, у південній частині та на Закарпатті до 21°. 8 травня у більшості західних, північних та Вінницькій областях, 9 травня в Україні, крім півдня, Закарпаття й Прикарпаття, на поверхні ґрунту очікують заморозки 0-5°, 9 травня на північному сході країни заморозки у повітрі 0-3°.

10 травня без опадів, лише вдень у західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ, гроза. Температура на Закарпатті та у південній частині вночі становитиме 5-10°, вдень 14-20°, на решті території вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, вдень 10-16° тепла.

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