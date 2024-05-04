Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Куди реформатори намагаються розвернути вищу освіту
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
ГоловнаСуспільствоЖиття

Гідрометцентр попередив про заморозки в декількох областях у ніч на Великдень

4-7 травня в Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Гідрометцентр попередив про заморозки в декількох областях у ніч на Великдень
Заморозки
Фото: sibnovosti.ru

Вночі 5 травня у східних, а також Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях на поверхні ґрунту очікують заморозки до 0-3°.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Загалом упродовж дня буде мінлива хмарність, без опадів. Удень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах очікують місцями невеликий короткочасний дощ, грозу. 

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. 

Температура вночі 3-8° тепла (крім регіонів, де очікують заморозки), вдень 17-22° тепла, у західних областях - до 25°.

Крім того, Гідрометцентр попередив, що 4-7 травня в Україні - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies