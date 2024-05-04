Гідрометцентр попередив про заморозки в декількох областях у ніч на Великдень

Вночі 5 травня у східних, а також Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях на поверхні ґрунту очікують заморозки до 0-3°.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Загалом упродовж дня буде мінлива хмарність, без опадів. Удень у північній частині, на Закарпатті та в Карпатах очікують місцями невеликий короткочасний дощ, грозу.

Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (крім регіонів, де очікують заморозки), вдень 17-22° тепла, у західних областях - до 25°.

Крім того, Гідрометцентр попередив, що 4-7 травня в Україні - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.