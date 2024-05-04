100 пострілів за добу: армія РФ продовжує використовувати окуповану ЗАЕС як військовий плацдарм

30 квітня вдень команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула понад 100 пострілів продовж доби, здійснених російськими військовими.
Про це заявив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, ідеться у повідомленні агенства.
"Ця остання військова діяльність на станції ілюструє постійну нестабільну ситуацію, яка створює серйозні виклики ядерній безпеці та безпеці для цього великого ядерного об’єкта", – сказав Гроссі.
МАГАТЕ також відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників. Майже щодня надходять дані про військову діяльність на різних відстанях від ЗАЕС.
Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік.
Крім того, спеціалісти ЗАЕС розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання за сценарієм, пов’язаним із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, щоб спостерігати за процесом.
- Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони здобули докази використання росіянами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Росією Запорізької атомної електростанції.
- 7 квітня МАГАТЕ повідомило, що на території ЗАЕС вибухнув безпілотник. Згодом у ГУР повідомили, що після вибуху дрона суттєвих пошкоджень, які можуть загрожувати ядерній безпеці, не зафіксовано. Також у розвідці наголосили, що Україна не причетна до жодних збройних провокацій на території окупованої АЕС.
- 14 квітня Генштаб попередив, що окупанти готують на ЗАЕС нову провокацію - під фальшивим прапором. Також повідомлялося, що Росія хоче перезапустити ЗАЕС, що може створити загрозу ядерній безпеці. Окупанти переслідують символічну мету, намагаючись "відзначити" 40-річчя підключення ЗАЕС до енергомережі Радянського Союзу (9 листопада 1984, - ред.) та таким чином "нормалізувати" захоплення станції.
- Усі реактори станції наразі перебувають у стані "холодного зупину".
- 26 квітня Міжнародна агенція з атомної енергетики оприлюднила черговий звіт щодо ситуації на станції. МАГАТЕ не фіксує нових провокацій на ЗАЕС, але "ситуація залишається непередбачуваною". Крім того, повідомлялося, що делегація постійно чує вибухи, пов'язані з роботою артилерії на різній відстані від ЗАЕС.