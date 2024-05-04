Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

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Уночі та вранці в суботу, 4 травня, росіяни обстріляли п'ять громад Сумської області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Середино-Будська громади", — ідеться в повідомленні.

Так, по Середино-Будській громаді ворог вдарив із РСЗВ (6 вибухів) та ствольної артилерії (8 вибухів).

Артилерійських обстрілів зазнали Шалигинська (12 вибухів) і Великописарівська (9 вибухів) громади.

Під мінометними обстрілами опинилися Краснопільська (6 вибухів) і Білопільська (5 мін) громади.