Троє загиблих та п'ятеро поранених: доба на Донеччині

Упродовж доби армія РФ завдала 21 удар по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних, троє — загинули.
Про це ідеться у зведенні очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.
У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено будинок і промислову будівлю.
В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Нетайловому. У Кураховому 2 людини загинули і 2 поранені, в Іллінці пошкоджено будинок.
У Лимані пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерхівка, обстріляні Ямполівка і Терни. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки у Калиновому, адмінбудівлю та приватні будинки у Тарасівці.
У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 2 поранені. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.
З прифронтових населених пунктів евакуйовано 325 людей, у тому числі 60 дітей.