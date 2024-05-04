Троє загиблих та п'ятеро поранених: доба на Донеччині

За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області.

Упродовж доби армія РФ завдала 21 удар по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних, троє — загинули.

Фото: Вадим Філашкін

Про це ідеться у зведенні очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено будинок і промислову будівлю.

В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Нетайловому. У Кураховому 2 людини загинули і 2 поранені, в Іллінці пошкоджено будинок.

Фото: Вадим Філашкін обстріли Донеччини

У Лимані пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерхівка, обстріляні Ямполівка і Терни. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки у Калиновому, адмінбудівлю та приватні будинки у Тарасівці.

У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 2 поранені. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Фото: Вадим Філашкін

З прифронтових населених пунктів евакуйовано 325 людей, у тому числі 60 дітей.