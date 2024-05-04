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Троє загиблих та п'ятеро поранених: доба на Донеччині

За добу росіяни 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області.

Троє загиблих та п'ятеро поранених: доба на Донеччині
Донецька область
Фото: Вадим Філашкін

Упродовж доби армія РФ завдала 21 удар по населених пунктах Донецької області. Унаслідок обстрілів постраждали п'ятеро цивільних, троє — загинули.

Фото: Вадим Філашкін

Про це ідеться у зведенні очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено будинок і промислову будівлю.

В Очеретинській громаді 1 людина поранена у Нетайловому. У Кураховому 2 людини загинули і 2 поранені, в Іллінці пошкоджено будинок. 

обстріли Донеччини
Фото: Вадим Філашкін
обстріли Донеччини

У Лимані пошкоджено 10 приватних будинків і багатоповерхівка, обстріляні Ямполівка і Терни. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки у Калиновому, адмінбудівлю та приватні будинки у Тарасівці. 

У Часовоярській громаді 1 людина загинула і 2 поранені. У Торецьку поранено людину, пошкоджено 6 будинків і 3 інфраструктурні об'єкти. У Сіверську поранено людину, пошкоджено 2 будинки.

Фото: Вадим Філашкін

З прифронтових населених пунктів евакуйовано 325 людей, у тому числі 60 дітей.

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