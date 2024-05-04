ISW: дії росіян щодо немовлят на окупованій Луганщині є геноцидом

Росіяни на тимчасово окупованій Луганщині погрожують матерям відбирати новонароджених дітей, якщо жоден із батьків не зможе довести, що вони мають російське громадянство. Такі дії є порушенням статті Конвенції про попередження злочину геноциду.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що з 6 травня мами, які народжують в лікарнях окупованої Луганської області, повинні будуть підтверджувати громадянство Російської Федерації хоча б у одного з батьків новонароджених для виписки з лікарні.

Аналітики ISW зазначають, що якщо цей звіт відповідає дійсності, то такі дії порушують статтю II(d) Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього, яка визначає геноцид як "запровадження заходів, спрямованих на запобігання народженню в групі".

"Російські окупаційні чиновники продовжують зусилля з мілітаризації та індоктринації української молоді на окупованих територія України. У "ЛНР" 1 травня заявили, що розробляють новий підручник, який викладає новітню історію окупованої Луганської області відповідно до російських стандартів освіти", — ідеться у звіті ISW.