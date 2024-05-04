Внаслідок дронової атаки на Дніпропетровщині пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Через російський обстріл у Нікополі горів супермаркет

Цієї ночі у Павлоградському районі на Дніпропетровщині сили ППО збили 5 ударних дронів ворога. Унаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та будинки.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Цієї ночі в Павлоградському районі оборонці збили 5 "Шахедів". Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще – три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили”, - написав він.

Унаслідок атаки постраждали чоловік та жінка, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також ворог атакував 5 разів Нікопольський район ввечері та вноч. Ворог використав важку артилерію, РСЗВ "Град" і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді.

Понівечені комунальне підприємство, ліцей, 2 багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури. Люди не постраждали.

Зранку загарбники поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація уточнюється.