ГУР: перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року
ГУР: перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території РФ
Британія не заперечує проти ударів зі своєї зброї по території РФ
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
Борис Джонсон не зміг з першої спроби проголосувати на місцевих виборах
Борис Джонсон не зміг з першої спроби проголосувати на місцевих виборах
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ
Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов

Актор загинув 30 квітня.

Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов
Євген Шумілов
Фото: Держкіно

Під час захисту України від російських окупантів загинув ще один український актор.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“30 квітня на фронті загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шумілов з перших днів російського повномасштабного вторгнення захищав Україну на фронті.

Підписуйтесь на наш Google News

Друг загиблого, Іван Марченко, розповів, що Євген Шумілов загинув, захищаючи пораненого побратима. 

У Євгена лишилася мама і вітчим із інвалідністю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies