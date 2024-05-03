Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов

Під час захисту України від російських окупантів загинув ще один український актор.
Про це повідомила пресслужба Держкіно.
“30 квітня на фронті загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Шумілов з перших днів російського повномасштабного вторгнення захищав Україну на фронті.
Друг загиблого, Іван Марченко, розповів, що Євген Шумілов загинув, захищаючи пораненого побратима.
У Євгена лишилася мама і вітчим із інвалідністю.
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