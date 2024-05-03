Під час захисту України від російських окупантів загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов

Під час захисту України від російських окупантів загинув ще один український актор.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“30 квітня на фронті загинув український актор театру і кіно Євген Шумілов”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шумілов з перших днів російського повномасштабного вторгнення захищав Україну на фронті.

Друг загиблого, Іван Марченко, розповів, що Євген Шумілов загинув, захищаючи пораненого побратима.

У Євгена лишилася мама і вітчим із інвалідністю.

15 квітня, на війні з російськими окупантами, загинув активіст, боєць 59 ОМБр Павло Петриченко.

На війні проти російських окупантів загинув житомирський актор Андрій Доманський.