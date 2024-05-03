Генштаб ЗСУ: Найбільше атак росіян зафіксували на Авдіївському і Бахмутському напрямках

Не менш напружена ситуація на Новопавлівському.

Протягом доби зафіксували 97 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетні й 65 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штабі ЗСУ.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та 3 пунктах управління, а підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 3 травня така: