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Ворог вдарив по житловій забудові Харкова. Зруйновані кілька будинків, під завалами є люди

Триває пошуково-рятувальна операція.

Ворог вдарив по житловій забудові Харкова. Зруйновані кілька будинків, під завалами є люди
Ілюстративне фото: Ігор Терехов
Фото: скрин відео

Близько 14:00 ворог вдарив по Харкову. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

“Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами”, – написав мер. 

Пізніше він поінформував, що під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого", –повідомив Терехов.

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