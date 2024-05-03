Ворог вдарив по житловій забудові Харкова. Зруйновані кілька будинків, під завалами є люди

Близько 14:00 ворог вдарив по Харкову. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

“Попередньо приліт у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Щодо постраждалих – інформація уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай з пасажирами”, – написав мер.

Пізніше він поінформував, що під ударом приватний центр Харкова, зруйновані кілька будинків, під завалами знаходяться люди. Триває пошуково-рятувальна операція.

"На жаль, маємо попередню інформацію про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого", –повідомив Терехов.