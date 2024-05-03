ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо екскомандира севастопольського Беркута, який керував розстрілами на Майдані

Чоловік також допомогав росіянам захопити Крим. У 2020 році він став сенатором РФ.

ДБР скерувало до суду обвинувальний акт щодо колишнього командира севастопольського “Беркута”, а нині російського сенатора, йдеться у пресрелізі бюро.

Його обвинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Як зазначає Радіо Свобода, мова йде про Сергія Колбіна.

“Після окупації РФ частини території України у 2014 році, він зрадив присягу та був обраний сенатором. 04 жовтня 2022 на засіданні ради федерації федеральних зборів рф у Москві чоловік голосував за прийняття до складу Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей”, ‒ йдеться у повідомленні.

Його підлеглі 18-20 лютого 2014 року застосували табельну вогнепальну зброю та спецзасоби до учасників мирної акції протесту на Майдані. Вони вчинили умисні вбивства та спричинили протестувальникам тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Після цього фігурант разом з підлеглими повернулися до Севастополя з привласненою вогнепальною зброєю. Надалі командир перейшов на бік ворога, забезпечував чергування на блок-постах при в’їзді до Криму. Він перешкоджав виїзду законних представників державної влади та правоохоронних органів України, фактично встановивши кордон з материковою частиною держави, чим сприяв встановленню окупаційної влади, проведенню так званого “референдуму” та анексії півострова.

За “прислуговування” окупаційній владі, чоловік призначався на різні керівні посади у незаконно створених на тимчасово окупованій території АРК правоохоронних органах, зокрема командира ОМОН “Беркут” УМВС по м. Севастополю, начальника Управління Росгвардії по м. Севастополь, заступника начальника ГУ Росгвардії в Республіці Крим і депутата Севастопольської міської ради.

У жовтні 2020 року його було обрано на посаду сенатора ради федерації федеральних зборів РФ від Севастополя. За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 КК України, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.