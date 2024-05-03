Зокрема, у місті Дергачі внаслідок влучання ворожих КАБів отримали поранення 8 дітей і 1 літній чоловік.

Обстріл міста Дергачі на Харківщині 2 травня 2024 року

На Харківщині за добу від російських обстрілів 1 людина загинула і 10 отримали поранення, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

За добу ударів по м. Харків не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Дергачі, Липці, Рублене.

19:00 Куп'янський р-н, с. Новоосинове, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік.

16:30 Харківський р-н., Липецька громада, с. Липці. Пошкоджено 5 приватних будинків внаслідок обстрілу. 16:02 Харківський р-н., Дергачівська громада, м. Дергачі влучання ворожих КАБів. Отримали поранення 8 дітей, а також чоловік 75 років.

12:33 Чугуївський р-н., Зміївська громада, с. Островерхівка, фермерське господарство. Горіли 2 господарчі будівлі, що не експлуатуються, ангар, 3 господарчі споруди.

11:30. Куп'янський р-н., с. Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу отримав поранення 66-річний чоловік.

10:00 Куп'янський р-н., с. Кучерівка внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль з причепом.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області;

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 38,5 га території, знищили 775 вибухонебезпечних предметів.

Вранці Генштаб повідомив, що на фронті відбулося 134 боєзіткнення. Загалом росіяни завдали 3 ракетних та 70 авіаційних ударів, здійснили 116 обстрілів із РСЗВ.