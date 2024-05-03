​У Харкові затримали російського коригувальника, який шпигував за ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою

У Харкові затриамли російського коригувальника, який шпигував за позиціями ЗСУ під виглядом прогулянок з собакою. Серед основних цілей ворога були системи ППО, які захищають місто та прилеглі райони.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Під виглядом прогулянок із собакою фігурант намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ. У разі встановлення відповідних координат він мав передати їх окупантам для здійснення вогневого ураження підрозділів українських військ. Однак Служба безпеки зірвала плани агресора завдяки своєчасному викриттю російського інформатора", - йдеться в повідомленні.Коригувальниика було затримано, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з об’єктів українських військ.У нього вилучили мобільний телефон з фотографіями потенційної цілі для повітряного удару росіян.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник місцевої виробничої компанії, який ідейно підтримував кремлівський режим. Про це він неодноразово писав у російських Телеграм-каналах і таким чином потрапив у поле зору російської розвідки. Комунікація з агресором відбувалась за допомогою анонімного чату в месенджері.

Також чоловік "втемну" вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості). Йому загрожує 8 років тюрми.