Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення - 472140 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 472140 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 472140 (+1270) осіб

танків - 7354 (+22)

бойових броньованих машин - 14129 (+33)

артилерійських систем - 12102 (+58)

РСЗВ - 1053 (+0)

засоби ППО - 786 (+2)

літаків - 348 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)

крилаті ракети - 2126 (+0)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)

спеціальна техніка - 1993 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.