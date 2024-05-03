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​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів

Втрати росіян з початку повномасштабного вторгнення - 472140 військових.

​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДПСУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 472140 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 472140 (+1270) осіб
  • танків - 7354 (+22) 
  • бойових броньованих машин - 14129 (+33) 
  • артилерійських систем - 12102 (+58) 
  • РСЗВ - 1053 (+0)
  • засоби ППО - 786 (+2) 
  • літаків - 348 (+0) 
  • гелікоптерів - 325 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)
  • крилаті ракети - 2126 (+0)
  • кораблі / катери - 26 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42) 
  • спеціальна техніка - 1993 (+5).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

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