За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 472140 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 472140 (+1270) осіб
- танків - 7354 (+22)
- бойових броньованих машин - 14129 (+33)
- артилерійських систем - 12102 (+58)
- РСЗВ - 1053 (+0)
- засоби ППО - 786 (+2)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9580 (+19)
- крилаті ракети - 2126 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16266 (+42)
- спеціальна техніка - 1993 (+5).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу та 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 засобу ППО, 2 артилерійських системах та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.