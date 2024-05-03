ЗМІ: Байден змістить свій фокус з України перед виборами

Видання Politico з посиланням на свої джерела в американській політиці стверджує, що адміністрація президента Джо Байдена має намір менше використовувати тему України в публічній риториці перед виборами.
Після ухвалення в Конгресі допомоги для України, що є великою перемогою для Байдена у сфері зовнішньої політики, демократ має намір зосередитися на питаннях, які турбують американських виборців більше - економіка, створення робочих місць тощо. Дослідження вказують на те, що зовнішньполітичні проблеми впливають на електоральні настрої значно менше.
Тема України лунатиме задля критики Дональда Трампа, а також в межах загального акценту Байдена на його відданості демократії. Проте закликів до більшої підтримки нашої держави в найближчі місяці очікувати точно не варто.
- Байден втрачає підтримку виборців: у рейтингах за підсумками квітня він знову випереджає Трампа лише на 1%.
- В разі перемоги Трампа Байдену загрожує кримінальне переслідування: республіканець хоче ініціювати судові справи проти свого суперника.