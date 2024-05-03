ГУР: перемовини про завершення війни можливі у другій половині 2025 року

Заступник очільника розвідки заявив, що не бачить шляху виграти лише на полі бою.

Відкинути Росію до наших міжнародно визнаних кордонів не означає виграти війну. Таку думку висловив у спілкуванні із журналістами The Economist заступник очільника Головного управління розвідки генерал Вадим Скібіцький.

На його переконання, Україна не може здобути перемогу лише за рахунок успіхів на полі бою. Подібні війни "закінчуються лише договорами". Станом на зараз обидві сторони змагаються за найкращу позицію перед потенційними перемовинами.

Генерал називає другу половину 2025 року можливим часом початку "змістовних переговорів". До цього моменту Росія відчує "зустрічні вітри" у вигляді браку матеріалів та інженерів для військового виробництва. При цьому залишитися без зброї можуть як росіяни, так і українці - і за нинішних обставин саме в нас засоби ураження закінчаться першими.

Скібіцький не вважає 5 статтю Статуту НАТО про колективний захист достатнім засобом стримання для Росії в разі, якщо Європа не знайде можливості збільшити військове виробництво та допомогу Україні. "РФ захопить країни Балтії за тиждень. Час реагування НАТО - десять днів", - констатував генерал.