Росіяни обстріляли Новоосинове на Куп'янщині, є постраждалий

"Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

2 травня близько 19:00 російська армія обстріляла населений пункт Новоосинове на Харківщині. Постраждав 66-річний чоловік.

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