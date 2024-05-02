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Росіяни обстріляли Новоосинове на Куп'янщині, є постраждалий

Ворог продовжує терор Харківської області.

Росіяни обстріляли Новоосинове на Куп'янщині, є постраждалий
Харківщина, наслідки обстрілів
Фото: Харківська ОДА

2 травня близько 19:00 російська армія обстріляла населений пункт Новоосинове на Харківщині. Постраждав 66-річний чоловік.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Новоосинове Куп‘янського району, який стався о 19:00, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

  • Сьогодні вдень окупанти вдарили по Дергачах Харківської області. Внаслідок російського удару постраждали 8 дітей та 1 чоловік похилого віку. Серед постраждалих двоє 11-річних, двоє 12-річних дітей та дві дитини 13 та 15 років. Стан середньої тяжкості. 
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