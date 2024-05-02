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Корупція в оборонці: до суду скерували справу розтрати понад 225 млн грн заводу "Артем"

Учасникам схеми, в тому числі і ексзаступнику міністра економіки Юрію Бровченку, загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

Корупція в оборонці: до суду скерували справу розтрати понад 225 млн грн заводу "Артем"
Фото ілюстративне
Фото: volynonline.com

До суду скерували справу щодо розтрати понад 225 млн грн коштів заводу "Артем". Серед обвинувачених є заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, високопосадовці заводу "Артем" та ДП "Безпека".

Про це повідомили САП і НАБУ.

"2 травня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 4 осіб в організації розтрати 8,3 млн дол. США, що сягає понад 225 млн грн за курсом НБУ, при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення, а саме серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів", – йдеться у повідомленні САП.

Зазначається, що у 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про виділення фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК "Артем", розробив план заволодіння цими коштами. Він вступив у злочинну змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, імовірно, із Юрієм Бровченком. У свою чергу ці посадовці забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для заводу з наперед визначеною компанією, яка була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення", однак мала усі ознаки фіктивності. 

Щоб приховати це та усунути конкурентів, компанії створили образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.

В результаті, на рахунок цієї компанії державна компанія перерахувала 8,3 млн дол. США – половину від вартості укладеного контракту, які вже наступного дня були перераховані на рахунок іншої компанії, якою кошти використано на інші потреби, не пов'язані з виконанням контракту.

Такі дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму понад 225 млн грн.

Схема розкрадання коштів &quot;ДП &quot;Артем&quot;
Фото: НАБУ
Схема розкрадання коштів "ДП "Артем"

Серед обвинувачених:

  • заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (імовірно, Юрій Бровченко) – ч. 5 ст. 191 КК України;
  • директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
  • директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека») (імовірно, Владислав Глазунов)– ч. 5 ст. 191 КК України;
  • фізична особа-іноземець, організатор схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Що відомо про справу

  • У 2019 році заступника міністра затримали у аеропорту "Бориспіль" в межах розслідування цієї справи, за підозрою у державній зраді. Імені затриманого не вказували, але заступником міністра економіки, який відповідав за оборонну сферу, з липня 2016 по вересень 2019 року був Юрій Бровченко.
  • Крім того, тоді ж в Києві також затримали керівника держпідприємства "Безпека" та представника іноземної компанії. Громадянину України також закидають державну зраду, іноземцю - підбурювання до держзради. Директором ДП "Український центр "Безпека" є Владислав Глазунов.
  • Згодом Бровченка заарештували із правом внесення застави, а через декілька днів розмір застави зменшили вшестеро.
  • У 2020 році Бровченку Національне антикорупційне бюро повідомило про нову підозру в розтраті державних коштів. 
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