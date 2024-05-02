Корупція в оборонці: до суду скерували справу розтрати понад 225 млн грн заводу "Артем"

Учасникам схеми, в тому числі і ексзаступнику міністра економіки Юрію Бровченку, загрожує від 7 до 12 років за ґратами.

До суду скерували справу щодо розтрати понад 225 млн грн коштів заводу "Артем". Серед обвинувачених є заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України, високопосадовці заводу "Артем" та ДП "Безпека".

Про це повідомили САП і НАБУ.

"2 травня 2024 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 4 осіб в організації розтрати 8,3 млн дол. США, що сягає понад 225 млн грн за курсом НБУ, при закупівлі державною акціонерною холдинговою компанією "Артем" устаткування для виготовлення продукції оборонного призначення, а саме серійного виробництва корпусів 152/155-мм снарядів", – йдеться у повідомленні САП.

Зазначається, що у 2017 році іноземний підприємець, дізнавшись про виділення фінансування на технічне переоснащення та реконструкцію виробничих потужностей ДАХК "Артем", розробив план заволодіння цими коштами. Він вступив у злочинну змову з низкою посадовців, зокрема із заступником міністра, імовірно, із Юрієм Бровченком. У свою чергу ці посадовці забезпечили укладання контракту на закупівлю устаткування для заводу з наперед визначеною компанією, яка була зареєстрована організатором схеми в США за видом діяльності "вантажні перевезення", однак мала усі ознаки фіктивності.

Щоб приховати це та усунути конкурентів, компанії створили образ сертифікованого постачальника оборонної продукції для Міноборони США та суттєво завищили її показники продуктивності.

В результаті, на рахунок цієї компанії державна компанія перерахувала 8,3 млн дол. США – половину від вартості укладеного контракту, які вже наступного дня були перераховані на рахунок іншої компанії, якою кошти використано на інші потреби, не пов'язані з виконанням контракту.

Такі дії завдали державній компанії "Артем" збитків на суму понад 225 млн грн.

Фото: НАБУ Схема розкрадання коштів "ДП "Артем"

Серед обвинувачених:

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (імовірно, Юрій Бровченко ) – ч. 5 ст. 191 КК України;

) – ч. 5 ст. 191 КК України; директор Департаменту зовнішньоекономічної діяльності та маркетингу ДАХК «Артем» – ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;

директор ДП «Український науково-технічний і впроваджувальний центр комплексного захисту інформації» (ДП «Безпека») (імовірно, Владислав Глазунов )– ч. 5 ст. 191 КК України;

)– ч. 5 ст. 191 КК України; фізична особа-іноземець, організатор схеми – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Що відомо про справу