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Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали с залогом 3,4 млн гривен

Ему вменяют государственную измену.

Экс-замминистра экономики Бровченко арестовали с залогом 3,4 млн гривен
Фото: пресс-служба президента

Шевченковский районный суд Киева арестовал подозреваемого в государственной измене бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко и назначил залог в размере 3,4 млн гривен.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Стретович.

"Сегодня суд избрал моему подзащитному меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом. Мы недовольны таким решением и будем его обжаловать в апелляции", - сообщил он.

Адвокат подчеркнул, что Бровченко категорически отвергает выдвинутые ему подозрения. Защита намерена просить суд отпустить экс-замминистра под круглосуточный домашний арест.

Напомним, 22 октября экс-чиновника, который с июля 2016 по сентябрь 2019 года был заместителем министра, отвечавшим за оборонную сферу, задержали в аэропорту "Борисполь". Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса - государственная измена.

По версии следствия, он может быть связан с подписанием заведомо убыточного контракта на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на заводе "Артем" на сумму 16,5 млн долларов. В результате незаконной сделки авансовый платеж в размере более чем 8,2 миллиона американских долларов был переведен на счета фиктивных оффшорных предприятий и присвоен участниками схемы. При этом иностранная компания оборудование Украине не поставляла.

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Источник: "Українські новини"
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