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Трансляция круглого стола "Закон о создании рынка земли. Ключевые возможности и риски"

Организатор - Институт Горшенина.

LB.ua ведет трансляцию круглого стола «Закон о создании рынка земли. Ключевые возможности и риски».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке интернет-портала LB.ua.

Вопросы к обсуждению:

  1. Основные положения проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, предложенного профильным комитетом ВРУ.
  2. Анализ механизма продажи земли, предусмотренного законом: насколько прозрачной и понятной является процедура передачи земли в собственность?
  3. Защищает ли закон от земельной спекуляции, учитывает ли коррупционные риски? Насколько обоснованными являются предостережения о том, что украинскую землю скупят «иностранцы и олигархи»?
  4. Какие потенциальные риски имеет разрешение на покупку земли юридическими лицами?
  5. Насколько прозрачно обеспечивается законом право граждан на выкуп земельных участков для ведения сельского хозяйства?
  6. Какие возможности для создания благоприятного инвестиционного климата предусматривает закон?
  7. Кому выгодно открытие рынка земли больше всего? 
  8. Предусматривает ли закон повышение экономического благополучия населения?

Участники круглого стола:

  • Алексей Мушак, советник премьер-министра Украины по экономическим вопросам;
  • Павел Халимон, заместитель главы Комитета по вопросам аграрной и земельной политики ВРУ, народный депутат от партии "Слуга народа";
  • Анатолий Гиршфельд, народный депутат Украины VIII созыва;
  • Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации;
  • Иван Слободяник, председатель комитета Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель «Агро-Продовольственной Рады»;
  • Леонид Корейба, председатель общественного союза «Центр развития земельных правоотношений в Украине»;
  • Владимир Печко, председатель общественного союза «Ассоциация садоводов, виноградарей и виноделов Украины».

Модератор: Наталья Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - является обязательным.

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