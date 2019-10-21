В Институте Горшенина состоится круглый стол, посвященный проблемам украинских беспилотников

24 октября (четверг) 2019 года 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: "Тупик для украинских "беспилотников"? Что мешает украинским компаниям-разработчикам удовлетворять потребности украинской армии в беспилотных летательных аппаратах".

Организаторы круглого стола - Институт Горшенина и Украинский институт исследований безопасности (УИБД)

Вопросы к обсуждению:

Какие препятствия не дают ведущим украинским компаниям-разработчикам беспилотных систем эффективно сотрудничать с Министерством обороны Украины?

Проблемные моменты в создании и испытании беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Проблемы и особенности закупки и применения БПЛА на поле боя.

Участники круглого стола:

1. Юрий Чередниченко, директор производственно-инновационной компании "Девіро" (г. Днепр)

2. Артем Вьюнник, директор научно-производственного объединения "Атлон Авиа" (г. Киев);

3. Юрий Кискин, заместитель директора компании "Укрспецсистемс" (г. Киев);

4. Игорь Богомолов, директор научно-производственного предприятия "Спайтек" (г. Одесса).

Модератор: Сергей Згурец, член правления Украинского института исследований безопасности (УИБД), директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Контакты для аккредитации СМИ: тел. (044) 230 49 62, email: info@gorshenin.ua

Упоминание в новостях об организаторах дискуссии - Институт Горшенина и Украинском институте исследований безопасности - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).