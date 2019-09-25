Государство должно предложить решение для помощи компании “Мотор Сич”, - эксперты

Атташе по вопросам обороны Украины в США (2015-2018 гг.) Владимир Гаврилов считает, что государству следует помочь компании “Мотор Сич” и предложить альтернативу рынку РФ, который был основным потребителем продукции предприятия. Об этом он заявил в ходе круглого стола “Военно-техническое сотрудничество Украины с США” в Институте Горшенина.

“В последние годы никто не обращал внимания на то, что там происходит, предприятие “Мотор Сич” выживало, как могло. Корпорация искала рынки сбыта для своей продукции, она попала в сложную ситуацию в связи с войной и невозможностью торговать с РФ, их основным рынком. И фактически никто не предложил им никакой альтернативы. Государство закупало не их продукцию, а французские вертолеты, что вызвало у всех конфуз, так как это были огромные средства, которые можно было использовать по-другому. В результате мы оказались в той точке, откуда вернуться к исходным позициям будет очень сложно и нужно искать какие-то креативные варианты. Государство должно предложить решение для коллектива и для проекта в целом.

Американцы были заинтересованы только в том, чтобы технологии “Мотор Сич” не попали в Китай. Прагматичное руководство Трампа не руководствуется эмоциями и их мало интересует социальная ситуация на этом заводе. Их беспокоило только то, чтобы интересные технологии не попали к стратегическому конкуренту. Соответственно, они просто требовали не отдавать эти технологии. В этой ситуации было бы логично получить от США альтернативу путем создания совместного проекта с компенсациями для корпорации. В итоге пока остановились на “афганском” проекте для “Мотор Сичи”, который предполагает ремонт и модернизацию вертолетов Ми-18. Но это небольшие суммы. Сейчас, в связи со сменой власти, должна быть создана рабочая группа на уровне правительства, которая просто разберется с этим вопросом и вместе с партнерами из НАТО предложит решение для коллектива. Потому что, что бы ни запрещали и что бы ни блокировали, коллектив рано или поздно просто разбежится”, - подчеркнул Владимир Гаврилов.

По мнению главы СБУ (2003-2005 гг.) Игоря Смешко, нужно разделять проблемы коллектива “Мотор Сич” и проблемы принадлежности технологий, которыми обладает предприятие.

“Мы могли бы давно иметь свой украинский вертолет, если бы была госпрограмма и все эти годы мы над этим работали. А вместо этого закупаем вертолеты за рубежом.

Но главный вопрос в том, что мы вообще можем лишиться технологий и серийного производства наукоемкой продукции мирового уровня, лучших в мире двигателей для вертолетов. Россия не может уже несколько лет выполнить свой план по принятию на вооружение вертолетов, потому что у них нет соответствующего серийного производства достаточного количества двигателей, которые производит “Мотор Сич”. Кроме того, этот завод производит лучшие двигатели для крылатых ракет. Украине что, не нужно создавать свою крылатую ракету? А как мы собираемся защититься один на один в этом мире? Мы уже поняли, что альтруистичных союзников и друзей в мире нет. Но самое главное - технология производства - это не собственность коллектива “Мотор Сич", а собственность народа Украины”, - подчеркнул Игорь Смешко.