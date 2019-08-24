США собираются заблокировать продажу "Мотор Сич" Китаю, - WSJ

В связи с этим на следующей неделе Джон Болтон может посетить Киев.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон лично пытаться убедить украинское руководство отказаться от идею продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные из администрации президента США, передает Европравда.

По информации издания, на следующей неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Киев и планирует встречу с руководством "Мотор-Сич".

"Мы поговорим с украинцами об амбициях Китая и о том, что мы видим в том, что Китай имеет в виду", - отмечает высокопоставленный чиновник администрации.

"Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем ", - добавляет он.

Издание отмечает, что соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала. Вашингтон в свою очередь пытался помешать этому путем введения эмбарго на продажу товаров военного назначения.

По данным американских чиновников и авиационных служб частного сектора, китайцы особенно хотят получить возможность производства тяжелых авиадвигателей.

"Мы как раз удерживаем китайцев от овладения этой технологией", - отмечает другой чиновник администрации президента США.

Издание также отмечает, что официальные лица Украины и Китая отказались комментировать эту сделку.

Напомним, в 2017 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2016 года гражданин Украины продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Эти акциии были арестованы в рамках уголовного производства.

В июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).

Также конце июля сообщалось, что "Мотор Сич" два года финансировала боевиков "ДНР", а журналисты Bihus.info установили, что предприятие поставляет запчасти военным РФ через боснийского посредника.