Зеленский ко Дню Независимости вручил ордена Ярослава Мудрого шестерым людям

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости отметил орденом князя Ярослава Мудрого шесть человек. Об этом говорится в опубликованных на сайте главы государства указах №616 и №622.
Орденом Ярослава Мудрого II степени награжден президент Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах Олемик Томмессен.
Орден Ярослава Мудрого IV степени вручили почетному Генеральному консулу Украины в Венгрии Шандору Роту.
Орден Ярослава Мудрого V степени получили:
- заведующий отделом Института общей и неорганической химии им. Вернадского Национальной академии наук Анатолий Белоус,
- руководитель дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах Франц Ксаверий Бонна (посмертно),
- президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод (Канада),
- президент Всемирного конгресса украинцев в 2008 - 2018 годах Евгений Чолий (Канада).
Отмечается, что Белоуса наградили за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
Пятерых иностранцев наградили за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность.
Напомним, ранее орден Ярослава Мудрого V степени получили спецпредставитель США Курт Волкер.