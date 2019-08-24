Зеленский ко Дню Независимости вручил ордена Ярослава Мудрого шестерым людям

Пятеро из них - иностранцы.

Президент Владимир Зеленский ко Дню Независимости отметил орденом князя Ярослава Мудрого шесть человек. Об этом говорится в опубликованных на сайте главы государства указах №616 и №622.

Орденом Ярослава Мудрого II степени награжден президент Стортинга Королевства Норвегии в 2013 - 2018 годах Олемик Томмессен.

Орден Ярослава Мудрого IV степени вручили почетному Генеральному консулу Украины в Венгрии Шандору Роту.

Орден Ярослава Мудрого V степени получили:

заведующий отделом Института общей и неорганической химии им. Вернадского Национальной академии наук Анатолий Белоус ,

, руководитель дипломатической миссии Украинской Народной Республики в Ватикане в 1918 - 1921 годах Франц Ксаверий Бонна (посмертно),

(посмертно), президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод (Канада),

(Канада), президент Всемирного конгресса украинцев в 2008 - 2018 годах Евгений Чолий (Канада).

Отмечается, что Белоуса наградили за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Пятерых иностранцев наградили за весомый личный вклад в укрепление международного авторитета Украины, развитие межгосударственного сотрудничества и плодотворную общественную деятельность.

Напомним, ранее орден Ярослава Мудрого V степени получили спецпредставитель США Курт Волкер.