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В Киеве прошел Марш защитников Украины

Людей пришло больше, чем на официальные мероприятия.

Фото: LB.ua

В Киеве начался Марш защитников Украины. Мероприятие было организовано в связи с тем, что президент Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проводится в День Независимости Украины.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на шествие пришли не менее 15 тысяч человек. По данным Национальной полиции, в колонне шли около 12 тысяч человек, количество зрителей не оценивалось. Агентство "Украинские новости" подсчитало, что на Майдане Независимости, куда дошли участники шествия, было уже 50 тысяч человек.

Маршрут шествия: парк Шевченко - бульвар Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

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Фото: LB.ua
Уильям Тейлор, временный поверенный США

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, что перед Маршем на Майдане Независимости состоялись официальные мероприятия, они были меньше по численности, чем Марш защитников.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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