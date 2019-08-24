Фото: LB.ua

В Киеве начался Марш защитников Украины. Мероприятие было организовано в связи с тем, что президент Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проводится в День Независимости Украины.

Как сообщает корреспондент LB.ua, на шествие пришли не менее 15 тысяч человек. По данным Национальной полиции, в колонне шли около 12 тысяч человек, количество зрителей не оценивалось. Агентство "Украинские новости" подсчитало, что на Майдане Независимости, куда дошли участники шествия, было уже 50 тысяч человек.

Маршрут шествия: парк Шевченко - бульвар Шевченко - Бессарабская площадь - Крещатик - Майдан Независимости.

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: LB.ua

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua Уильям Тейлор, временный поверенный США

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, что перед Маршем на Майдане Независимости состоялись официальные мероприятия, они были меньше по численности, чем Марш защитников.