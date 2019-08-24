Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет

Президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко пришли на официальные мероприятия на Майдане Независимости, а Петр Порошенко - нет.

Во время выступления нынешнего президента Владимира Зеленского режиссер трансляции показал бывших президентов, среди которых не оказалось Порошенко.

Фото: president.gov.ua

В фейсбуке пятого президента говорится, что он в это время находился возле Министерства обороны.

"Для меня важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал свою жизнь за Украины и сфотографировались на память", - написал он.

Порошенко - лидер партии "Европейская солидарность", которая оказалась в оппозиции к нынешнему президенту.

Четвертый президент Виктор Янукович тоже не пришел на Майдан Независимости. Он скрывается от правосудия на территории России.