​Зеленский: не совсем правильно говорить, что Украине - 28 лет

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Майдане в Киеве на торжествах ко Дню Независимости заявил, что не совсем правильно говорить, что Украине - 28 лет.

Он начал свою речь с призыва поблагодарить украинских защитников на Востоке, благодаря которым мы можем отмечать День Независимости.

"Каждое мое утро начинается с смс-сообщения. Это смс от Генерального штаба. За прошедшие сутки обстрелов семь, потерь - две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым - это ноль", - сказал Зеленский.

"Не совсем верно говорить, что Украине - 28. Ведь до 91-го года мы успели немало: произошло Крещение Киевской Руси, Иван Федоров издал во Львове "Апостол", основана Киево-Могилянская академия, казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась конституция Пилипа Орлика, Украина была одной из основательниц ООН, а Сергей Королев внес весомый вклад в покорение человечеством космоса. Это лишь несколько важных событий яркой истории нашей одновременно многовековой и молодой страны ", - сказал Зеленский.

Напомним, праздничные мероприятия ко Дню Независимости на Майдане начались в 9 утра. Зеленский с супругой минутой молчания почтили Героев Небесной сотни.