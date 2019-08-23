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На сайте The Guardian к подписи фото из Крыма добавили «аннексированный»

Фотография сделана корреспондентом российского агентства ТАСС.

На сайте The Guardian к подписи фото из Крыма добавили «аннексированный»
Подпись к фото «Крым, Россия» до исправления
Фото: Архивный скриншот

Британская газета Guardian исправила в фотогалерее лучших снимков за 22 августа обозначение Крыма, который сначала был подписан как «Россия» – теперь полуостров указан как «аннексированный», сообщает Радіо Свобода.

Утром 23 августа на первоначальную публикацию обратили внимание российские агентства и средства массовой информации, которые назвали такое обозначение необычным для британской прессы.

Речь шла о фотографии, сделанной корреспондентом российского агентства ТАСС. Очевидно британская газета сначала перепечатала подпись «Крым, Россия», который подали российские авторы.

Уже днем эти же агентства сообщили об исправлении: газета сняла слово «Россия», оставив «Крым» без указания на страну.

Еще через некоторое время британское издание добавило к подписи объяснение: «Подпись изменена 23 августа: Крым был аннексирован Россией у Украины в 2014 году».

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