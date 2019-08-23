Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Кравчук, Кучма и Ющенко пришли на Майдан, а Порошенко - нет
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Порошенко объяснил, почему не пришел на Шествие достоинства
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Рада планирует в первый день начать процедуру сокращения числа депутатов до 300
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
Порошенко и Аваков пожали руки на приеме у Зеленского
В Киеве прошел Марш защитников Украины
В Киеве прошел Марш защитников Украины
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
​Богдан отметил День независимости Украины в Сен-Тропе
ГлавнаяПолитика

Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания

"Большая семерка" подтвердила готовность помогать Украине на пути реформ.

Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания
Фото: EPA/UPG

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем независимости.

Об этом говорится в заявлении G7 на странице в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня независимости Украины президенту Зеленскому прислали поздравления президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета Вторая. Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также