Послы G7 пожелали украинцам мира и процветания

Послы стран "Большой семерки" поздравили украинцев с Днем независимости.

Об этом говорится в заявлении G7 на странице в Twitter.

"По случаю Дня независимости Украины группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по случаю Дня независимости Украины президенту Зеленскому прислали поздравления президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и королева Великобритании Елизавета Вторая. Поздравления поступили и от ряда лидеров других стран мира.