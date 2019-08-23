"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее".

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с президентом организации Дэвидом Мелпасом, в ходе которой стороны обсудили запланированные в Украине реформы и дальнейшее сотрудничество.

Фото: пресс-служба президента президент Украины Владимир Зеленский и глава Всемирного банка Дэвид Малпасс

Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку Украины и проинформировал о шагах, запланированные в реформировании страны.

"Мы - другая команда. У нас совсем нет времени. Наши ключевые задачи - не просто бороться с коррупцией, а победить ее", - цитирует президента его пресс-служба.

Глава государства отметил, что 5 сентября начнет работу Антикоррупционный суд. Владимир Зеленский также отметил важность принятия земельной реформы, развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Фото: пресс-служба президента

Зеленский выразил надежду на продолжение финансовой поддержки и технической помощи курса реформ в Украине со стороны Всемирного банка.

Глава государства пригласил представителей Всемирного банка на инвестиционный форум, который состоится в Мариуполе.

Как сообщалось, президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибыл в Киев с двухдневным визитом для встреч с властями. Это первый визит Малпасса в Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял пост президента ВБ.

Сообщалось, что во время визита Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ.

Напомним, последний раз глава ВБ приезжал в Киев в ноябре 2017 года. Тогда президентом Всемирного банка был Джим Ен Ким, а президентом Украины - Петр Порошенко.