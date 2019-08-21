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Новый глава Всемирного банка приедет в Украину

Это будет первый визит Малпасса.

Новый глава Всемирного банка приедет в Украину
Фото: ABS-CBN News

Президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс приедет в Киев 22 августа 2019 года с двухдневным визитом для встреч с властями.

Это будет первый визит Малпасса в Украину после того, как 9 апреля 2019 года он занял пост президента ВБ, говорится в сообщении пресс-служба Всемирного банка в Украине.

На 23 августа запланирована встреча Малпасса с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, Малпасс встретится с министром финансов Оксаной Маркаровой, председателем Национального банка, мэрами родов, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

Во время визита Малпасс будет обсуждать планы реализации в Украине экономических реформ.

Напомним, последний раз глава ВБ приезжал в Киев в ноябре 2017 года. Тогда президентом Всемирного банка был Джим Ен Ким, а президентом Украины - Петр Порошенко.

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