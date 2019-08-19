У Зеленского ожидают "сложную зиму" из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом"

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус обеспокоен низкими запасами угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом в то время, как Украина готова к отопительному сезону на 65%.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"У нас есть ситуация, когда у нас достаточно низкое накопление угля на складах, и у нас была острая дискуссия с компаниями теплового генерирования", - сказал Герус.

Он заявил, что в диалоге с крупными компаниями было подчеркнуто о невозможности использования запасов угля на складах в качестве шантажа ради получения высоких тарифов.

Также Герус считает, что зимний период текущего года будет сложным, поскольку существуют споры с российской компанией "Газпром" по поводу транзита газа, которые могут повлиять на рынок газа в Украине.

Как сообщалось, утром 16 августа запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров. "Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.