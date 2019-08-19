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Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"

Алексей Тимофеев шесть лет работал в "Смарт-холдинге".

Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Алексей Тимофеев, генеральный директор <<Смарт-холдинга>>
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Владимир Гройсман внес президенту Владимиру Зеленскому представление на назначение главой госконцерна "Укроборонпром" Алексея Тимофеева.

Соответствующий документ обнародовало издание "Цензор".

Генеральный директор "Укроборонпрома" назначается президентом Украины по представлению премьер-министра.

Сейчас концерном руководит Павел Букин, он был назначен в феврале 2018 года.

Алексей Тимофеев - главный операционный директор американской Trident Acquisitions Corp. В 2009-2015 годах он работал в "Смарт-холдинге" Вадима Новинского, в том числе больше года руководил холдингом.

В 2008-2009 годах - партнер, директор консалтинговой компании "Ярославцев и партнеры".

В 2007-2008 годах - член правления НАК "Нафтогаз Украины".

С 2005 по 2007 год занимал должность 1-го заместителя председателя концерна "Гео Альянс".

С 2003 по 2005 год работал на должности начальника юридического управления в государственной газодобывающей компании ДК "Укргаздобыча".

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