Запасы газа в подземных хранилищах превысили 17 млрд кубометров

Осталось закачать три миллиарда за два месяца.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах утром 16 августа превысили 17 млрд кубометров.

Об этом сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Осталось добавить 3 млрд куб. м. До конца сезона закачки - 60 дней", - написал он в фейсбуке.

"Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

С 5 апреля Украина прекратила отбор газа из подземных хранилищ и начала его закачку. Запасы газа на эту дату составляли 8,745 млрд куб. м.