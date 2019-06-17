Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира (обновлено)
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
На Польшу обрушился ураган, спасатели предупреждают о шквалах в Украине
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
​В центре Киева на Тургеневской произошел мощный взрыв неизвестного происхождения
В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
​Яценюк: я предлагал Гонтаревой в 2014-м выдать такое же постановление, которое спасло гривну в 2004 году
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
Скандально завершился полуфинальный бой WBSS между бывшими соперниками Усика
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина предупредила ЕС о "мрачном сценарии газового кризиса"

Европа получает более трети потребляемого газа из России.

Украина предупредила ЕС о "мрачном сценарии газового кризиса"
Елена Зеркаль
Фото: facebook.com/lana.zerkal

Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису на фоне неуверенности в перспективах заключения нового транзитного договора с РФ до истечения срока действия текущей сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию по телефону из Гааги назвала "весьма вероятным", что новое соглашение не будет заключено к 1 января 2020 года, когда закончится действующее соглашение.

"Пока Россия откладывает переговоры по будущему контракту, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезно. Вот почему каждая европейская нация, включая Украину, увеличивает запасы газа в хранилищах", - сказал Зеркаль.

Издание напоминает, что более трети потребляемого ЕС газа поступает из РФ, и большая часть этого газа проходит по украинским трубопроводам советских времен. Оператор трубопровода "Укртрансгаз" на минувшей неделе предложил, чтобы ЕС хранил до 4 млрд куб м газа в своих подземных хранилищах, чтобы гарантировать безопасность поставок для стран восточной Европы, в значительной степени зависящих от российского газа.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Последний в настоящее время не ведет активных переговоров относительно подписания нового контракта на транзит через Украину и усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Вариант прекращения российским "Газпромом" транзита природного газа через Украину в 2020 году после достройки газопровода "Северный поток-2" в "Нафтогазе" считают основным.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: Интерфакс-Украина
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также