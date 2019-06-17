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Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран

Количество соискателей убежища из Венесуэлы и Колумбии выросло больше чем в два раза.

Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Фото: EPA/UPG

Европейский Союз может приостановить безвизовый режим для отдельных стран, граждане которых злоупотребляют правом на прошение об убежище.

Об этом сказал комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью изданиям немецкой группы Funke, пишет "Немецкая волна".

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки. "Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар. Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.

К примеру, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии - на 156% (8097 человек), из Албании - на 30% (7138 человек). Положительный ответ получает лишь меньшинство таких соискателей.

Напомним, что с 2017 года безвизовый режим с Евросоюзом есть и у граждан Украины. За два года правом на безвизовые поездки в Евросоюз воспользовались 3 млн украинцев. За этот период они осуществили более 42 млн поездок в страны ЕС.

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