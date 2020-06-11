За три года безвиза украинцы оформили 11,5 млн биометрических загранпаспортов

11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС.

За три года безвизового режима с Европейским Союзом украинцы оформили 11,5 млн биометрических заграничных паспортов.

Об этом сообщается на сайте Государственной Миграционной службы

"11 мая 2017 Совет ЕС одобрил предоставление безвизового режима для граждан Украины которые являются владельцами биометрических загранпаспортов, а уже через месяц - 11 июня 2017 года - украинцы официально получили возможность путешествовать в Евросоюз без виз. За три года безвизаподразделениями Миграционной службы было оформлено более 11,5 млн паспортов для выезда за границу. В целом же, с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже 15 млн таких документов", - говорится в сообщении.

В последние месяцы из-за карантина наблюдается спад количества оформленных загранпаспортов, так как в этот период предоставления данной госуслуги осуществлялось лишь в исключительных случаях.

"Однако, после ослабления карантинных мероприятий количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет", - отметили в ГМС.

Напомним, 11 июня 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС, который позволяет украинцам находиться на территории стран ЕС не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Также граждане Украины смогут посетить по биометрическому паспорту еще четыре государства, входящих в шенгенскую зону, но не находящихся в составе Евросоюза: Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.