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Замглавы ОП опроверг слухи об отмене безвиза из-за пандемии

Замглавы ОП опроверг слухи об отмене безвиза из-за пандемии
Фото: ubr.ua

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква прокомментировал вероятность отмены для Украины безвизового режима с ЕС из-за пандемии COVID-19.

По словам Жовквы, государства лишь постепенно будут открывать свои границы для иностранцев, пишет пресс-служба главы государства.

"Ни от одного нашего собеседника я не слышал, что это станет основанием, чтобы закрыть границу для украинцев или, тем более, отменить безвизовый режим. Так же, как, кстати, с другими - у нас безвизовый режим не только с Европейским союзом", - заявил он.

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