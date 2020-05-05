Кабмин назначил заместителей министра развития громад и территорий

Кабинет министров назначил заместителей министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

Первым замминистра стал Василий Лозинский, сообщили в пресс-службе министерства. Профильными заместителями стали Вячеслав Негода, Наталья Хоцяновская и Анна Коваленко.

Лозинский будет заниматься политикой в сфере строительства, градостроения, пространственного планирования территорий и архитектуры, технического регулирования и энергоэффективности. Ранее он работал в Министерстве финансов и Львовской ОГА.

Вячеслав Негода будет заниматься формированием и реализацией политики в сферах территориальной организации власти, административно-территориального устройства, развития местного самоуправления. Имеет опыт работы в органах местного самоуправления и исполнительной власти, был городским главой Тернополя.

Наталья Хоцянивская, будет отвечать, в том числе, за обеспечение формирования и реализацию государственной политики в сфере ЖКХ, благоустройства, обращения с бытовыми отходами. До этого пять лет возглавлял Департамент экономики систем жизнеобеспечения Министерства развития громад и территорий.

Анна Коваленко сосредоточится на сферах регионального развития, возобновлении систем жизнеобеспечения громад на подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Подробнее о том, почему региональная политика должна стать частью стратегии нацбезопасности, читайте в интервью LB.ua с Анной Коваленко.